У Рівному провели унікальну операцію на серці 800-грамовому немовляті
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Київські кардіохірурги успішно провели унікальну операцію із закриття артеріальної протоки 800-грамовому малюку в Рівному, пише УНН з посиланням на повідомлення мера Рівного Олександра Третяка.
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Київські кардіохірурги провели складну операцію із закриття артеріальної протоки 800-грамовому малюку в Рівненському пологовому будинку.
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"Але, завдяки вмінню медиків, немовля успішно пройшло операцію і тепер має всі шанси на повноцінне життя. Малечу не транспортували в іншу лікарню, щоб отримати необхідну медичну допомогу. Київські лікарі приїхали до Рівненського пологового будинку з усім необхідним обладнанням, щоб відразу розпочати операцію", - повідомив міський голова Рівного у Telegram.
Це, за словами Третяка, зекономило час, і дозволило уникнути додаткового стресу для дитини, яку не потрібно було перевозити на великій відстані.
У повідомленні міський голова подякував лікарям, "які роблять такі унікальні операції" та головному лікарю Рівненського пологового будинку Світлані Муравській за розвиток закладу.
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