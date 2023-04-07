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У Рівному провели унікальну операцію на серці 800-грамовому немовляті

У Рівному провели унікальну операцію на серці 800-грамовому немовляті

Київ • УНН

 • 1268866 перегляди

КИЇВ. 7 квітня. УНН. Київські кардіохірурги успішно провели унікальну операцію із закриття артеріальної протоки 800-грамовому малюку в Рівному, пише УНН з посиланням на повідомлення мера Рівного Олександра Третяка.

Деталі

Київські кардіохірурги провели складну операцію із закриття артеріальної протоки 800-грамовому малюку в Рівненському пологовому будинку. 

Цитата

"Але, завдяки вмінню медиків, немовля успішно пройшло операцію і тепер має всі шанси на повноцінне життя. Малечу не транспортували в іншу лікарню, щоб отримати необхідну медичну допомогу. Київські лікарі приїхали до Рівненського пологового будинку з усім необхідним обладнанням, щоб відразу розпочати операцію", - повідомив міський голова Рівного у Telegram. 

Це, за словами Третяка, зекономило час, і дозволило уникнути додаткового стресу для дитини, яку не потрібно було перевозити на великій відстані.

У повідомленні міський голова подякував лікарям, "які роблять такі унікальні операції" та головному лікарю Рівненського пологового будинку Світлані Муравській за розвиток закладу.

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