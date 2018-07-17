В Ровно неизвестные застрелили местного предпринимателя

"Сегодня, 17 июля, около 13:00 часов в полицию поступило сообщение, что в Ровно на улице Небесной Сотни застрелили мужчину. Тело человека с огнестрельным ранением обнаружили между автомобилями на парковке", - сообщили в полиции.

По предварительной информации, погибшим является 42-летний житель, частный предприниматель. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, эксперты и оперативники. Полицейские устанавливают личность погибшего и все обстоятельства произошедшего.

Напомним, в Деснянском районе Киева задержали мужчину, который во время семейной ссоры убил отца.