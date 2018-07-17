У Рівному невідомі застрелили місцевого підприємця
Київ • УНН
КИЇВ. 17 липня. УНН. У Рівному сьогодні невідомі застрелили місцевого приватного підприємця. Про це повідомив відділ комунікації поліції Рівненській області, передає УНН.
“Сьогодні, 17 липня, близько 13:00 години до поліції надійшло повідомлення, що у Рівному на вулиці Небесної Сотні застрелили чоловіка. Тіло людини з вогнепальним пораненням виявили між автомобілями на парковці”, — повідомили у поліції.
За попередньою інформацією, загиблим є 42-річний рівнянин, приватний підприємець. На місці події працює слідчо-оперативна група, експерти та оперативники. Поліцейські встановлюють особу загиблого та усі обставини події.
Нагадаємо, у Деснянському районі Києва затримали чоловіка, який під час сімейної сварки вбив батька.