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У Рівному невідомі застрелили місцевого підприємця

У Рівному невідомі застрелили місцевого підприємця

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 липня. УНН. У Рівному сьогодні невідомі застрелили місцевого приватного підприємця. Про це повідомив відділ комунікації поліції Рівненській області, передає УНН.

“Сьогодні, 17 липня, близько 13:00 години до поліції надійшло повідомлення, що у Рівному на вулиці Небесної Сотні застрелили чоловіка. Тіло людини з вогнепальним пораненням виявили між автомобілями на парковці”, — повідомили у поліції.

За попередньою інформацією, загиблим є 42-річний рівнянин, приватний підприємець. На місці події працює слідчо-оперативна група, експерти та оперативники. Поліцейські встановлюють особу загиблого та усі обставини події.

Нагадаємо, у Деснянському районі Києва затримали чоловіка, який під час сімейної сварки вбив батька.

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