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В Ровно мужчина вытер ноги о флаг Украины

Киев • УНН

 • 971146 просмотра

КИЕВ. 14 августа. УНН. В Ровно 34-летний мужчина, снявший прикрепленное к зданию многоэтажки деревянную рукоятку с Государственным Флагом Украины, и переломив ее на две части, сорвал полотно. Затем он бросил его на землю и стал топтать и вытирать ноги. Мужчина находится в изоляторе временного содержания. Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает УНН.

В Ровно мужчина вытер ноги о флаг Украины

Цитата

«Досудебным расследованием установлено, что около 18:15 вчера, 12 августа, 34-летний житель на улице Князя Романа, применяя силу, снял прикрепленную к зданию многоэтажки деревянную рукоятку с Государственным Флагом Украины и переломив ее на две части, сорвал полотно. Затем в присутствии прохожих, демонстративно бросил его на землю и начал топтать и вытирать о него ноги, проявляя собственное пренебрежительное отношение к Государственному символу Украины, говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что после совершенного мужчина с места происшествия скрылся, однако патрульные полицейские разыскали его неподалеку. По внешним признакам он находился в состоянии алкогольного опьянения, однако от осмотра отказался.

«Следователи задержали жителя областного центра в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и поместили в ИВС», - отмечается в сообщении.

13 августа злоумышленнику сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 338 Уголовного кодекса Украины (надругательство над государственными символами).

Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Отмечается, что никаких объяснений своим действиям мужчина пока не дает. За совершенное ему может грозить до трех лет лишения свободы.

Дополнение

В Харьковской области молодому человеку, возглавляющему пророссийскую молодежную организацию, сообщено о подозрении по факту публичного надругательства над малым Государственным Гербом Украины.

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