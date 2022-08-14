У Рівному чоловік витер ноги об прапор України
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. У Рівному 34-річний чоловік, зняв прикріплене до будівлі багатоповерхівки дерев’яне руків’я із Державним Прапором України, та переламавши його на дві частини, зірвав полотно. Потім він кинув його на землю та почав топтати і витирати об нього ноги. Чоловік перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Про це повідомляє поліція Рівненської області, передає УНН.
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«Досудовим розслідуванням встановлено, що близько 18:15 вчора, 12 серпня, 34-річний рівнянин на вулиці Князя Романа, застосовуючи силу, зняв прикріплене до будівлі багатоповерхівки дерев’яне руків’я із Державним Прапором України, та переламавши його на дві частини, зірвав полотно. Потім у присутності перехожих, демонстративно кинув його на землю та почав топтати і витирати об нього ноги, виявляючи власне зневажливе ставлення до Державного символу України», - йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що після вчиненого чоловік із місця події зник, однак патрульні поліцейські розшукали його неподалік. За зовнішніми ознаками він перебував у стані алкогольного сп’яніння, однак від огляду відмовився.
«Слідчі затримали жителя обласного центру у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ІТТ», - зазначається в повідомленні.
13 серпня, зловмиснику повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 1 статті 338 Кримінального кодексу України (наруга над державними символами).
Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.
Зазначається, що жодних пояснень своїм діям чоловік наразі не дає. За скоєне йому може загрожувати до трьох років позбавлення волі.
Доповнення
На Харківщині молодику, який очолює проросійську молодіжну організацію, повідомлено про підозру за фактом публічної наруги над малим Державним Гербом України.