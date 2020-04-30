В Ровно чиновника горсовета поймали на взятке в 67,5 тыс. гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. В Ровно начальника одного из отделов Управления градостроительства и архитектуры Ровенского городского совета задержали на взятке в 67,5 тысяч гривен за содействие в согласовании регистрации проектной документации по реконструкции объекта недвижимости и выдачи разрешительных документов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора.
"30 апреля 2020 года разоблачен начальник одного из отделов Управления градостроительства и архитектуры Ровенского городского совета во время получения неправомерной выгоды (ч.3 ст. 368 УК Украины)", - сказано в сообщении.
По данным следствия, чиновник требовал и получил 67,5 тыс. грн от физического лица-предпринимателя за содействие в согласовании регистрации проектной документации по реконструкции объекта недвижимости и выдачи разрешительных документов.
Руководитель структурного подразделения задержан во время получения второй части взятки в порядке ст. 208 УПК. Продолжаются неотложные следственные действия.
Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения его от занимаемой должности.
Напомним, бывший киевский прокурор предстанет перед судом за взятку в 2000 долларов США.