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В Ровно чиновника горсовета поймали на взятке в 67,5 тыс. гривен

Киев • УНН

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КИЕВ. 30 апреля. УНН. В Ровно начальника одного из отделов Управления градостроительства и архитектуры Ровенского городского совета задержали на взятке в 67,5 тысяч гривен за содействие в согласовании регистрации проектной документации по реконструкции объекта недвижимости и выдачи разрешительных документов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

В Ровно чиновника горсовета поймали на взятке в 67,5 тыс. гривен

"30 апреля 2020 года разоблачен начальник одного из отделов Управления градостроительства и архитектуры Ровенского городского совета во время получения неправомерной выгоды (ч.3 ст. 368 УК Украины)", - сказано в сообщении.

По данным следствия, чиновник требовал и получил 67,5 тыс. грн от физического лица-предпринимателя за содействие в согласовании регистрации проектной документации по реконструкции объекта недвижимости и выдачи разрешительных документов.

Руководитель структурного подразделения задержан во время получения второй части взятки в порядке ст. 208 УПК. Продолжаются неотложные следственные действия.

Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения его от занимаемой должности.

Напомним, бывший киевский прокурор предстанет перед судом за взятку в 2000 долларов США.

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