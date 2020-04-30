У Рівному чиновника міськради затримали на хабарі у 67,5 тис. гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. У Рівному начальника одного з відділів Управління містобудування та архітектури Рівненської міської ради затримали на хабарі у розмірі 67,5 тисяч гривень за сприяння в погодженні реєстрації проектної документації щодо реконструкції об'єкта нерухомості та видачі дозвільних документів. Про це повідомляє УНН із посиланням на Офіс Генерального прокурора.
"30 квітня 2020 року викрито начальника одного з відділів Управління містобудування та архітектури Рівненської міської ради під час одержання неправомірної вигоди (ч.3 ст. 368 КК України)", - сказано у повідомленні.
За даними слідства, посадовець вимагав та отримав 67,5 тис. грн від фізичної особи-підприємця за сприяння в погодженні реєстрації проектної документації щодо реконструкції об'єкта нерухомості та видачі дозвільних документів.
Керівника структурного підрозділу затримано під час одержання другої частини хабара в порядку ст. 208 КПК. Тривають невідкладні слідчі дії.
Вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою та відсторонення його від займаної посади.
Нагадаємо, колишній київський прокурор постане перед судом за хабар у 2000 доларів США.