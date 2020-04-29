В РФ заявили, что к 75-летию со дня Победы готовится резолюция Генассамблеи ООН

КИЕВ. 29 апреля. УНН. По случаю 75-летия победы во Второй мировой войне готовится проект резолюции генеральной ассамблеи ООН, соавторами которой стали страны СНГ, КНР и другие. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает УНН со ссылкой на ТАСС.