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В РФ заявили, что к 75-летию со дня Победы готовится резолюция Генассамблеи ООН

В РФ заявили, что к 75-летию со дня Победы готовится резолюция Генассамблеи ООН

Киев  •  УНН

 • 13139 просмотра

КИЕВ. 29 апреля. УНН. По случаю 75-летия победы во Второй мировой войне готовится проект резолюции генеральной ассамблеи ООН, соавторами которой стали страны СНГ, КНР и другие. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

"Готовится проект резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, теперь уже по поводу 75-летия Победы во Второй мировой войне. Ее соавторами стали государства СНГ, КНР, ряд других стран - членов ООН", - подчеркнул Лавров.

По его словам, по случаю Дня Победы, как и пять лет назад, планировалось организовать специальную дискуссию на пленарном заседании ГА ООН, однако ее пришлось отложить из-за ситуации с коронавирусом.

"Генеральная Ассамблея, как и другие органы ООН, сейчас работает в удаленном режиме, и таких больших заседаний не проводится. Мы договорились с нашими партнерами - соавторами этой резолюции, будем нацеливаться на тот период, когда Генассамблея восстановит нормальную работу с тем, чтобы такое заседания обязательно организовать", - добавил Лавров.

Кроме этого, он сообщил, что возможность проведения недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН в привычном формате прояснится в ближайшее время.

"Возвращаясь к нью-йоркскому блоку тех мероприятий, которые готовятся, еще раз подчеркиваю: пока мы все рассчитываем на то, что в ближайшее время будет ясность относительно возможности проведения сессий Генеральной Ассамблеи ООН, включая неделю высокого уровня в привычном формате", - сказал Лавров.

Напомним, Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому днем окончания Второй мировой войны в РФ объявляется 3 сентября.

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