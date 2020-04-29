У РФ заявили, що до 75-річчя від дня Перемоги готується резолюція Генасамблеї ООН
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. З нагоди 75-річчя перемоги у Другій світовій війні готується проект резолюції генеральної асамблеї ООН, співавторами якої стали країни СНД, КНР та інші. Про це повідомив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, передає УНН із посиланням на ТАСС.
"Готується проект резолюції Генеральної Асамблеї ООН, тепер уже з приводу 75-річчя Перемоги у Другій світовій війні. Її співавторами стали держави СНД, КНР, низка інших країн - членів ООН", - наголосив Лавров.
За його словами, з нагоди Дня Перемоги, як і п'ять років тому, планувалося організувати спеціальну дискусію на пленарному засіданні ГА ООН, проте її довелося відкласти через ситуацію з коронавірусом.
"Генеральна Асамблея, як і інші органи ООН, зараз працює у віддаленому режимі, і таких великих засідань не проводиться. Ми домовилися з нашими партнерами - співавторами цієї резолюції, що будемо націлюватися на той період, коли Генасамблея відновить нормальну роботу з тим, щоб таке засідання обов'язково організувати", - додав Лавров.
Крім цього, він повідомив, що можливість проведення тижня високого рівня Генеральної Асамблеї ООН в звичному форматі проясниться найближчим часом.
"Повертаючись до нью-йоркського блоку тих заходів, які готуються, ще раз наголошую: поки ми всі розраховуємо на те, що найближчим часом буде ясність щодо можливості проведення сесій Генеральної Асамблеї ООН, включаючи тиждень високого рівня в звичному форматі", - сказав Лавров.
Нагадаємо, Президент Росії Володимир Путін підписав закон, згідно з яким днем закінчення Другої світової війни в РФ оголошується 3 вересня.