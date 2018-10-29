В РФ предложили запретить продажу снэков в школах

"Необходимо давать родителям системные знания по вопросам здорового питания. А в школах законодательно запретить продажу сладких газированных напитков, чипсов, сухариков, шоколадных батончиков и прочей пищи, вредной для здоровья ребенка и подростка. В ассортименте школьных столовых должны быть соки, фрукты и овощи, молочные и кисломолочные продукты, мармелад и зефир", - подчеркнул он.

Огуль напомнил, что одна из главных причин заболеваний сердечно-сосудистой системы - неправильное питание и избыток лишнего веса.

"В 2017 году диагноз "ожирение" установлен двум миллионам россиян. И это лишь те, кто дошел до врачей. В 35 регионах РФ число больных ожирением за год выросло на 10%", - отметил Огуль.

"Причем более всего тревожит ситуация с детским и подростковым ожирением. Число детей с лишним весом с каждым годом растет", - констатировал политик.

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По его словам, ожирение детей во многом зависит от отношения взрослых к правильному питанию.

"Если в семье принято употреблять много сладкого, печеного, жареного, жирного, если в школе детям дают на обед колбасу и сосиски в тесте, а в буфетах и автоматах свободно продают напичканные сахаром газированные напитки, чипсы, сухарики и шоколадные батончики, как маленький ребенок может этому противостоять?! Ребенок не знает, что это вредно, он это охотно ест, потому что ему сладко, и в итоге подсаживается на сахар", - заявил депутат.

В Украине, тем временем, заговорили о запрете на продажу снэков детям, не достигшим 16-летнего возраста. В парламенте пообещали написать соответствующий законопроект.

Эксперты МОЗ считают такую инициативу малоперспективной. И предложили свой вариант борьбы с потреблением вредных закусок: ограничить рекламу, направленную на детей и запретить снэки в школах.

Напомним, в снэках "Semki" и "Клацні сємки" обнаружили токсичные элементы меди.