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В РФ предложили запретить продажу снэков в школах

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 29 октября. УНН. На территории российских школ должен быть введен законодательный запрет на продажу газированных напитков, чипсов, сухариков, шоколадных батончиков и прочих продуктов, вредных для здоровья детей. Об этом заявил зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

"Необходимо давать родителям системные знания по вопросам здорового питания. А в школах законодательно запретить продажу сладких газированных напитков, чипсов, сухариков, шоколадных батончиков и прочей пищи, вредной для здоровья ребенка и подростка. В ассортименте школьных столовых должны быть соки, фрукты и овощи, молочные и кисломолочные продукты, мармелад и зефир", - подчеркнул он.

Огуль напомнил, что одна из главных причин заболеваний сердечно-сосудистой системы - неправильное питание и избыток лишнего веса.

"В 2017 году диагноз "ожирение" установлен двум миллионам россиян. И это лишь те, кто дошел до врачей. В 35 регионах РФ число больных ожирением за год выросло на 10%", - отметил Огуль.

"Причем более всего тревожит ситуация с детским и подростковым ожирением. Число детей с лишним весом с каждым годом растет", - констатировал политик.

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По его словам, ожирение детей во многом зависит от отношения взрослых к правильному питанию.

"Если в семье принято употреблять много сладкого, печеного, жареного, жирного, если в школе детям дают на обед колбасу и сосиски в тесте, а в буфетах и автоматах свободно продают напичканные сахаром газированные напитки, чипсы, сухарики и шоколадные батончики, как маленький ребенок может этому противостоять?! Ребенок не знает, что это вредно, он это охотно ест, потому что ему сладко, и в итоге подсаживается на сахар", - заявил депутат.

В Украине, тем временем, заговорили о запрете на продажу снэков детям, не достигшим 16-летнего возраста. В парламенте пообещали написать соответствующий законопроект. 

Эксперты МОЗ считают такую инициативу малоперспективной. И предложили свой вариант борьбы с потреблением вредных закусок: ограничить рекламу, направленную на детей и запретить снэки в школах

Напомним, в снэках "Semki" и "Клацні сємки" обнаружили токсичные элементы меди.

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