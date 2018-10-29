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У РФ запропонували заборонити продаж снеків у школах

У РФ запропонували заборонити продаж снеків у школах

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 жовтня. УНН. На території російських шкіл має бути введена законодавча заборона на продаж газованих напоїв, чіпсів, сухариків, шоколадних батончиків та інших продуктів, шкідливих для здоров'я дітей. Про це заявив заступник голови комітету Держдуми з охорони здоров'я Леонід Огуль, передає УНН з посиланням на ТАСС.

"Необхідно давати батькам системні знання з питань здорового харчування. А в школах законодавчо заборонити продаж солодких газованих напоїв, чіпсів, сухариків, шоколадних батончиків та іншої їжі, шкідливою для здоров'я дитини і підлітка. В асортименті шкільних їдалень повинні бути соки, фрукти і овочі, молочні та кисломолочні продукти, мармелад і зефір", - підкреслив він.

Огуль нагадав, що одна з головних причин захворювань серцево-судинної системи - неправильне харчування і надлишок зайвої ваги.

"У 2017 році діагноз "ожиріння" встановлено двом мільйонам росіян. І це лише ті, хто дійшов до лікарів. У 35 регіонах РФ кількість хворих на ожиріння за рік зросла на 10%", - зазначив Огуль.

"Причому найбільше турбує ситуація з дитячим та підлітковим ожирінням. Кількість дітей із зайвою вагою з кожним роком зростає", - констатував політик.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Український виробник снеків обманював покупців

За його словами, ожиріння дітей багато в чому залежить від ставлення дорослих до правильного харчування.

"Якщо в родині прийнято вживати багато солодкого, печеного, смаженого, жирного, якщо в школі дітям дають на обід ковбасу і сосиски в тісті, а в буфетах і автоматах вільно продають напхані цукром газовані напої, чіпси, сухарики і шоколадні батончики, як маленька дитина може цьому протистояти?! Дитина не знає, що це шкідливо, він це охоче їсть, тому що йому солодко, і в підсумку підсаджується на цукор", - заявив депутат.

В Україні, тим часом, заговорили про заборону на продаж снеків дітям, які не досягли 16-річного віку. У парламенті пообіцяли написати відповідний законопроект.

Експерти МОЗ вважають таку ініціативу малоперспективною. І запропонували свій варіант боротьби зі споживанням шкідливих закусок: обмежити рекламу, спрямовану на дітей і заборонити снеки в школах.

Нагадаємо, в снеках "Semki" і "Клацні сємкі" виявили токсичні елементи міді.

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