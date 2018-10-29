У РФ запропонували заборонити продаж снеків у школах
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. На території російських шкіл має бути введена законодавча заборона на продаж газованих напоїв, чіпсів, сухариків, шоколадних батончиків та інших продуктів, шкідливих для здоров'я дітей. Про це заявив заступник голови комітету Держдуми з охорони здоров'я Леонід Огуль, передає УНН з посиланням на ТАСС.
"Необхідно давати батькам системні знання з питань здорового харчування. А в школах законодавчо заборонити продаж солодких газованих напоїв, чіпсів, сухариків, шоколадних батончиків та іншої їжі, шкідливою для здоров'я дитини і підлітка. В асортименті шкільних їдалень повинні бути соки, фрукти і овочі, молочні та кисломолочні продукти, мармелад і зефір", - підкреслив він.
Огуль нагадав, що одна з головних причин захворювань серцево-судинної системи - неправильне харчування і надлишок зайвої ваги.
"У 2017 році діагноз "ожиріння" встановлено двом мільйонам росіян. І це лише ті, хто дійшов до лікарів. У 35 регіонах РФ кількість хворих на ожиріння за рік зросла на 10%", - зазначив Огуль.
"Причому найбільше турбує ситуація з дитячим та підлітковим ожирінням. Кількість дітей із зайвою вагою з кожним роком зростає", - констатував політик.
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За його словами, ожиріння дітей багато в чому залежить від ставлення дорослих до правильного харчування.
"Якщо в родині прийнято вживати багато солодкого, печеного, смаженого, жирного, якщо в школі дітям дають на обід ковбасу і сосиски в тісті, а в буфетах і автоматах вільно продають напхані цукром газовані напої, чіпси, сухарики і шоколадні батончики, як маленька дитина може цьому протистояти?! Дитина не знає, що це шкідливо, він це охоче їсть, тому що йому солодко, і в підсумку підсаджується на цукор", - заявив депутат.
В Україні, тим часом, заговорили про заборону на продаж снеків дітям, які не досягли 16-річного віку. У парламенті пообіцяли написати відповідний законопроект.
Експерти МОЗ вважають таку ініціативу малоперспективною. І запропонували свій варіант боротьби зі споживанням шкідливих закусок: обмежити рекламу, спрямовану на дітей і заборонити снеки в школах.
Нагадаємо, в снеках "Semki" і "Клацні сємкі" виявили токсичні елементи міді.