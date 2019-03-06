В РФ расследуют избиение матери и брата блогера Дудя

Полиция Москвы отказывалась расследовать избиение мамы и брата Дудя, пишет канал.

Отмечается, что на женщину напали еще осенью, в восемь часов утра. Она обратилась в полицию, однако там "списали дело в утиль". Но сегодня в полиции возбудили уголовное дело по статье 116 УК РФ — побои.

Также отмечается, что родственников Дудя избили во время попытки похищения его племянника. Дело в том, что брат журналиста разводится с женой, и они не могут поделить маленького сына. В утро нападения отец и бабушка вели мальчика в садик. Когда они вышли из подъезда, возле дома показались два автомобиля, из которой вышли "супруга, отец супруги и трое крепко сбитых подручных".

На мать и брата видеоблогера напали и попытались похитить ребенка, но мальчика удалось отбить, пишет канал.

Кроме того, отмечается, что установлены подозреваемые в нападении. По данным канала, это 59-летний московский бизнесмен и его охранники, вместе с ними была дочь предпринимателя, по совместительству – невестка Дудя. В ближайшее время полиция допросит их в качестве подозреваемых, пишет канал.

Напомним, российский актер Марат Башаров жестко избил свою новую жену.