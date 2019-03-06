У РФ розслідують побиття матері та брата блогера Дудя
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. На матір і брата російського журналіста і відеоблогера Юрія Дудя напали в Москві, але тільки зараз за цим фактом порушили кримінальну справу. Про це повідомляє Telegram-канал Mash, передає УНН.
Поліція Москви відмовлялася розслідувати побиття мами і брата Дудя, пише канал.
Зазначається, що на жінку напали ще восени, о восьмій годині ранку. Вона звернулася в поліцію, проте там "списали справу в утиль". Але сьогодні в поліції порушили кримінальну справу за статтею 116 КК РФ - побої.
Також зазначається, що родичів Дудя побили під час спроби викрадення його племінника. Справа в тому, що брат журналіста розлучається з дружиною, і вони не можуть поділити маленького сина. У ранок нападу батько і бабуся вели хлопчика в садок. Коли вони вийшли з під'їзду, біля будинку з'явилися два автомобіля, з якої вийшли "дружина, батько дружини і троє міцно збитих підручних".
На матір і брата відеоблогера напали і спробували викрасти дитину, але хлопчика вдалося відбити, пише канал.
Крім того, наголошується, що встановлені підозрювані в нападі. За даними каналу, це 59-річний московський бізнесмен і його охоронці, разом з ними була дочка підприємця, за сумісництвом – невістка Дудя. Найближчим часом поліція допитає їх в якості підозрюваних, пише канал.
Нагадаємо, російський актор Марат Башаров жорстко побив свою нову дружину.