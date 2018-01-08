В РФ пригрозили выйти из ВТО в случае проигрыша арбитража по иску ЕС

Как сказал российскому агентству первый заместитель председателя экономического комитета Совета федерации Сергей Калашников, в случае удовлетворения иска Евросоюза “мы, наверное, будем вынуждены ограничить свое участие в ВТО, возможно, и полностью”.

Он также подчеркнул, что ЕС первым стал нарушать правила ВТО, используя ограничительные меры против России.

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Первый заместитель председателя международного комитета Совета федерации Владимир Джабаров сообщил журналистам РИА “Новости”, что претензии ВТО ставят под сомнение необходимость участия РФ в этой организации. Он также заявил, что в случае признания требований ЕС законными Россия должна отказаться выполнять их, потому что такое решение “не может быть выполнено в ущерб российской экономике”.

Ранее газета Politico сообщила, что Европейский союз объявил о намерении требовать в России выплаты 1,39 миллиарда евро в год из-за ограничений на ввоз свинины. Требование ЕС уже передано в арбитражный суд, на рассмотрение жалобы отведено 60 дней.