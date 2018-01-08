У РФ погрожують вийти з СОТ у разі програшу арбітражу за позовом ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 8 січня. УНН. У Російській Федерації погрозили виходом країни зі Світової організації торгівлі (СОТ) у разі програшу арбітражного процесу за позовом Європейського союзу щодо стягнення з російської сторони на суми майже в 1,4 млрд євро через обмеження на імпорт до Росії свинини з ЄС. Про це повідомляє УНН з посиланням на РІА “Новини”.
Як сказав російському агентству перший заступник голови економічного комітету Ради федерації Сергій Калашников, у разі задоволення позову Євросоюзу “ми, напевне, будемо змушені обмежити свою участь у СОТ, можливо, й повністю”.
Він також підкреслив, що ЄС першим став порушувати правила СОТ, використовуючи обмежувальні заходи проти Росії.
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Перший заступник голови міжнародного комітету Ради федерації Володимир Джабаров, повідомив журналістам РІА “Новини”, що претензії у СОТ ставлять під сумнів необхідність участі РФ у цій організації. Він також заявив, що в разі визнання вимог ЄС законними Росія має відмовитися виконувати їх, бо таке рішення “не може бути виконане на шкоду російській економіці”.
Раніше газета Politico повідомила, що Європейський союз оголосив про намір вимагати у Росії виплати 1,39 мільярда євро на рік через обмеження на ввезення свинини. Вимога ЄС вже передано до арбітражного суду, на розгляд скарги відведено 60 днів.