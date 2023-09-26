В рф планируют воевать с Украиной как минимум до 2025 года
Киев • УНН
КИЕВ. 26 сентября. УНН. министр обороны рф сергей шойгу заявил о планах воевать с Украиной до 2025 года, передает УНН со ссылкой на росСМИ.
Детали
На совещании с генералитетом шойгу заявил, что, по плану минобороны рф, война с Украиной продлится как минимум до 2025 года
"Последовательная реализация мероприятий, планов деятельности до 2025 года позволит достичь намеченных целей", - отметил он.
Напомним
Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 276 670 человек, 4672 танков и сотен единиц другой военной техники.