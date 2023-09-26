У рф планують воювати з Україною щонайменше до 2025 року

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На нараді з генералітетом шойгу заявив, що, за планом міноборони рф, війна з Україною триватиме щонайменше до 2025 року

"Послідовна реалізація заходів, планів діяльності до 2025 року дозволить досягти намічених цілей", - зазначив він.

Нагадаємо

Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 276 670 осіб, 4672 танків та сотень одиниць іншої військової техніки.