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У рф планують воювати з Україною щонайменше до 2025 року

У рф планують воювати з Україною щонайменше до 2025 року

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 вересня. УНН. міністр оборони рф сергій шойгу заявив про плани воювати з Україною до 2025 року, передає УНН із посиланням на росЗМІ.

Деталі

На нараді з генералітетом шойгу заявив, що, за планом міноборони рф, війна з Україною триватиме щонайменше до 2025 року

"Послідовна реалізація заходів, планів діяльності до 2025 року дозволить досягти намічених цілей", - зазначив він.

Нагадаємо

Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 276 670 осіб, 4672 танків та сотень одиниць іншої військової техніки.

Українські Національні Новини

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