В рейтинге самых комфортных городов Украины Винница заняла первое место

Так, первой по пятибалльной шкале удовлетворенности качества 22 сфер и услуг стала Винница - 3,4. Второе место с индексом 3,1 разделили между собой пять городов: Луцк, Ивано-Франковск, Чернигов, Хмельницкий и Харьков.

Также шестое место с индексом 2,7 заняли Киев, Одесса, Северодонецк, Днепр и Ужгород.

Справка: Пятый всеукраинский муниципальный опрос проводился в 24 областных центрах Украины, не находящихся под контролем российских или пророссийских сил, включая Мариуполь и Северодонецк на Донбассе. Опрос проведен на основе выборки, которая включала 19200 респондентов.

Напомним, в рейтинге стран мира, благоприятных для гей-туризма, Украина оказалась на 95 месте из 197 стран и регионов.