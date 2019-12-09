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У рейтингу найкомфортніших міст України Вінниця зайняла перше місце

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КИЇВ. 9 грудня. УНН. За рівнем задоволеності якості 22 сфер та послуг в містах України перше місце посіла Вінниця. Про це свідчать дані опитування всеукраїнського муніципального дослідження, яке проводила Соціологічна група Рейтинг на замовлення Міжнародного республіканського інституту The International Republican Institute, передає УНН.

Так, першою за п’ятибальною шкалою задоволеності якості 22 сфер та послуг стала Вінниця – 3,4. Друге місце з індексом 3,1 розділили між собою п’ять міст: Луцьк, Івано-Франківськ, Чернігів, Хмельницький та Харків.

Також шосту сходинку з індексом 2,7 посіли: Київ, Одеса, Сєвєродонецьк, Дніпро та Ужгород.

Довідка УНН: П’яте всеукраїнське муніципальне опитування проводилось у 24 обласних центрах України, що не перебувають під контролем російських чи проросійських сил, включаючи Маріуполь та Сєвєродонецьк на Донбасі. Опитування проведено на основі вибірки, яка включала 19200 респондентів.

Нагадаємо, у рейтингу країн світу, сприятливих для гей-туризму, Україна опинилася на 95 місці з 197 країн і регіонів.

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