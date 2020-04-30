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В Раде найдутся голоса в поддержку процедуры с ускорения принятия банковского закона - Корниенко

В Раде найдутся голоса в поддержку процедуры с ускорения принятия банковского закона - Корниенко

Киев  •  УНН

 • 9775 просмотра

КИЕВ. 30 апреля. УНН. Большинство депутатов “Слуги народа” готовы поддержать спецпроцедуру с ускорения принятия банковского закона, также есть поддержка из других фракций. Об этом под стенами Верховной Рады сообщил председатель партии “Слуга народа”, первый заместитель фракции Александр Корниенко, передает корреспондент УНН.

Отвечая на вопрос, будет ли спецпроцедура с ускорения принятия банковского закона сегодня, Корниенко отметил: “Она не может быть сегодня применена, так как этим голосованием мы ее запускаем”.

“В течение двух рабочих дней каждая фракция дальше правки должен дать, и на следующем заседании мы тогда будем все эти правки рассматривать и голосовать закон в целом. Найдется ли сегодня поддержка на открытие этой процедуры? Наши депутаты в подавляющем большинстве готовы были поддержать, я думаю, что есть поддержка из других фракций”, — отметил он.

Кроме того, он сообщил, что возможно 8 мая законопроект будут голосовать во втором чтении.

“Здесь мы определены двумя сроками. Первый — 10 дней со дня предоставления таблицы, насколько я знаю вчера она появилась в электронной системе. То это 8 мая, если так посчитать”, — додлав он.

Корниенко также акцентирует внимание на том, что если спецпроцедуры с ускорения принятия банковского закона будет поддержана, то будет поддержан и законопроект во втором чтении.

“Если депутат поддерживает спецпроцедуры, с вероятностью 90% он поддержит и во втором чтении закон”, — подытожил он.

Напомним, сегодня Верховная Рада Украины на внеочередном заседании планирует рассмотреть ряд законопроектов и проектов постановлений, в частности — проект закона о внесении изменения в Налоговый кодекс Украины относительно освобождения от налогообложения доходов медицинских работников, непосредственно занятые на работах по ликвидации заболевания среди больных людей на коронавирусной болезни (COVID-19), а также особую процедуру, должно ускорить рассмотрение во втором чтении проекта закона о банках.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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