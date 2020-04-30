В Раде найдутся голоса в поддержку процедуры с ускорения принятия банковского закона - Корниенко

Отвечая на вопрос, будет ли спецпроцедура с ускорения принятия банковского закона сегодня, Корниенко отметил: “Она не может быть сегодня применена, так как этим голосованием мы ее запускаем”.

“В течение двух рабочих дней каждая фракция дальше правки должен дать, и на следующем заседании мы тогда будем все эти правки рассматривать и голосовать закон в целом. Найдется ли сегодня поддержка на открытие этой процедуры? Наши депутаты в подавляющем большинстве готовы были поддержать, я думаю, что есть поддержка из других фракций”, — отметил он.

Кроме того, он сообщил, что возможно 8 мая законопроект будут голосовать во втором чтении.

“Здесь мы определены двумя сроками. Первый — 10 дней со дня предоставления таблицы, насколько я знаю вчера она появилась в электронной системе. То это 8 мая, если так посчитать”, — додлав он.

Корниенко также акцентирует внимание на том, что если спецпроцедуры с ускорения принятия банковского закона будет поддержана, то будет поддержан и законопроект во втором чтении.

“Если депутат поддерживает спецпроцедуры, с вероятностью 90% он поддержит и во втором чтении закон”, — подытожил он.

Напомним, сегодня Верховная Рада Украины на внеочередном заседании планирует рассмотреть ряд законопроектов и проектов постановлений, в частности — проект закона о внесении изменения в Налоговый кодекс Украины относительно освобождения от налогообложения доходов медицинских работников, непосредственно занятые на работах по ликвидации заболевания среди больных людей на коронавирусной болезни (COVID-19), а также особую процедуру, должно ускорить рассмотрение во втором чтении проекта закона о банках.