У Раді знайдуться голоси на підтримку процедури із пришвидшення прийняття банківського закону – Корнієнко

Відповідаючи на питання, чи буде спецпроцедура із пришвидшення прийняття банківського закону сьогодні, Корнієнко зазначив: “Вона не може бути сьогодні застосована, тому що цим голосуванням ми її запускаємо”.

“Протягом двох робочих днів кожна фракція далі правки має дати, і на наступному засіданні ми тоді будемо всі ці правки розглядати і голосувати закон в цілому. Чи знайдеться сьогодні підтримка на відкриття цієї процедури? Наші депутати у переважній більшості готові були підтримати, я думаю, що є підтримка з інших фракцій”, — зазначив він.

Окрім того, він повідомив, що можливо 8 травня законопроект будуть голосувати у другому читання.

“Тут ми визначені двома строками. Перший — 10 днів з дня надання таблиці, наскільки я знаю вчора вона з’явилася у електронній системі. То це 8 травня, якщо так порахувати”, — додлав він.

Корнієнко також акцентує увагу на тому, що якщо спецпроцедура із пришвидшення прийняття банківського закону буде підтримана, то буде підтриманий і законопроект у другому читанні.

“Якщо депутат підтримує спецпроцедуру, з вірогідністю 90% він підтримає і в другому читанні закон”, — підсумував він.

Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада України на позачерговому засіданні планує розглянути низку законопроектів та проектів постанов, зокрема — проект закону про внесення зміни до Податкового кодексу України щодо звільнення від оподаткування доходів медичних працівників, які безпосередньо зайняті на роботах з ліквідації захворювання серед хворих людей на коронавірусну хворобу (COVID-19), а також особливу процедуру, що має пришвидшити розгляд у другому читанні проекту закону про банки.