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У Раді знайдуться голоси на підтримку процедури із пришвидшення прийняття банківського закону – Корнієнко

У Раді знайдуться голоси на підтримку процедури із пришвидшення прийняття банківського закону – Корнієнко

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 квітня. УНН. Більшість депутатів «Слуги народу» готові підтримати спецпроцедуру із пришвидшення прийняття банківського закону, також є підтримка з інших фракцій. Про це під стінами Верховної Ради повідомив голова партії “Слуга народу”, перший заступник фракції Олександр Корнієнко, передає кореспондент УНН.

Відповідаючи на питання, чи буде спецпроцедура із пришвидшення прийняття банківського закону сьогодні, Корнієнко зазначив: “Вона не може бути сьогодні застосована, тому що цим голосуванням ми її запускаємо”.

“Протягом двох робочих днів кожна фракція далі правки має дати, і на наступному засіданні ми тоді будемо всі ці правки розглядати і голосувати закон в цілому. Чи знайдеться сьогодні підтримка на відкриття цієї процедури? Наші депутати у переважній більшості готові були підтримати, я думаю, що є підтримка з інших фракцій”, — зазначив він.

Окрім того, він повідомив, що можливо 8 травня законопроект будуть голосувати у другому читання.

“Тут ми визначені двома строками. Перший — 10 днів з дня надання таблиці, наскільки я знаю вчора вона з’явилася у електронній системі. То це 8 травня, якщо так порахувати”, — додлав він.

Корнієнко також акцентує увагу на тому, що якщо спецпроцедура із пришвидшення прийняття банківського закону буде підтримана, то буде підтриманий і законопроект у другому читанні.

“Якщо депутат підтримує спецпроцедуру, з вірогідністю 90% він підтримає і в другому читанні закон”, — підсумував він.

Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада України на позачерговому засіданні планує розглянути низку законопроектів та проектів постанов, зокрема — проект закону про внесення зміни до Податкового кодексу України щодо звільнення від оподаткування доходів медичних працівників, які безпосередньо зайняті на роботах з ліквідації захворювання серед хворих людей на коронавірусну хворобу (COVID-19), а також особливу процедуру, що має пришвидшити розгляд у другому читанні проекту закону про банки.

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