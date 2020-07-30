В Совбезе Беларуси заявили, что задержанные россияне дают показания

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 102352 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 111586 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 116472 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 149612 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 116315 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 141066 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104136 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102823 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 105088 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102286 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Совбезе Беларуси заявили, что задержанные россияне дают показания

В Совбезе Беларуси заявили, что задержанные россияне дают показания

Киев  •  УНН

 • 28343 просмотра

КИЕВ. 30 июля. УНН. Задержанные в Беларуси россияне из ЧВК Вагнера в настоящее время дают показания в рамках следственных мероприятий. Об этом сообщил журналистам в четверг госсекретарь Совета безопасности Беларуси Андрей Равков, передаёт УНН со ссылкой на ТАСС.

"Дают показания", - сказал госсекретарь Совбеза.

Сообщается что Равков в четверг прибыл в Центризбирком, где проходит встреча с кандидатами в президенты Беларуси.

Как сообщал УНН, белорусское агентство БелТА 29 июля сообщило, что ночью под Минском задержали 32 наемника ЧВК Вагнера. Еще один боец был задержан на юге страны. Агентство указывало, что у них российское гражданство. Позже информацию подтвердили в КГБ Беларуси. Как отмечало БелТА, “боевики хотели дестабилизировать избирательную кампанию”.

Всего для этих целей в страну перебросили около 200 человек.

Имена части из задержанных в Беларуси числятся в украинской базе “Миротворец” как участники военного конфликта на Донбассе на стороне боевиков так называемых “народных республик”.

Украинские Национальные Новости

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