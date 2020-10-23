В ПЦУ развенчали мифы о разбитых иконах

"Иконы по-особенному почитались и почитаются верующими и никак не могут быть предвестниками плохих событий или новостей. Уважение, которое мы отдаем святым иконам, принадлежит не доске или другому материалу, а изображенным на них святым", - говорится в сообщении.

Отмечается, что так, читая написанное или напечатанное, мы думаем не о бумаге, а о том, что на ней написано, или рассматривая фотографию, интересуемся лицами и событиями, изображенными на ней, но не фотобумагой.

"Рукотворные святыни, к сожалению, имеют определенные физические свойства и вполне могут со временем или под воздействием различных факторов ржаветь, треснуть, упасть, разбиться... И никаких "наказаний", "предупреждений", "потусторонних сил", "злых духов" или еще чего здесь нет. Не надо искать каких-то намеков или предположений - ведь именно так возникают суеверия, которые являются ошибочной верой, потому что затмевают настоящее, отвлекают внимание от истинного. Предрассудки перекручивают настоящую веру и порождают в душе неуверенность, страх, и становятся причиной дальнейших проблем", - говорится в сообщении.

Добавляется, что если такое случилось, то не надо думать о плохом.

"Если уж так случилось, что ваша икона упала или разбилась, то не думайте сразу о чем-то плохом. Лучше помолитесь Господу и поблагодарите Его за все. За все, что имели и имеете, за ваших близких и родных, за ваше бытие и возможность жить. Если икона упала, поднимите ее, поставьте или повесьте на место и закрепите тщательно. Если разбилась, то осторожно расчистите ее от осколков стекла, чтобы не порезаться, а затем замените стекло на новое. Если треснула рама, ее можно тоже заменить новой. Если вы самостоятельно восстановить икону не можете, отнесите ее в храм, возможно, удастся ее отреставрировать, или приобретите себе новую", - отмечается в сообщении.

Напомним, митрополит Симферопольский и Крымский Климент обратился к представителям ООН с просьбой вынести на заседание Совета безопасности ООН вопрос о сохранении Православной Церкви Украины в оккупированном Крыму.