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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 64701 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 90732 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 104306 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 123838 просмотра

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4 марта, 10:59 • 100287 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

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4 марта, 09:55 • 101258 просмотра

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В ПЦУ развенчали мифы о разбитых иконах

В ПЦУ развенчали мифы о разбитых иконах

Киев  •  УНН

 • 15315 просмотра

КИЕВ. 23 октября. УНН. Разбитая икона не несет в себе никаких "наказаний", поскольку они имеют определенные физические свойства и с течением времени могут ржаветь, треснуть или разбиться. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ПЦУ.

"Иконы по-особенному почитались и почитаются верующими и никак не могут быть предвестниками плохих событий или новостей. Уважение, которое мы отдаем святым иконам, принадлежит не доске или другому материалу, а изображенным на них святым", - говорится в сообщении.

Отмечается, что так, читая написанное или напечатанное, мы думаем не о бумаге, а о том, что на ней написано, или рассматривая фотографию, интересуемся лицами и событиями, изображенными на ней, но не фотобумагой.

"Рукотворные святыни, к сожалению, имеют определенные физические свойства и вполне могут со временем или под воздействием различных факторов ржаветь, треснуть, упасть, разбиться... И никаких "наказаний", "предупреждений", "потусторонних сил", "злых духов" или еще чего здесь нет. Не надо искать каких-то намеков или предположений - ведь именно так возникают суеверия, которые являются ошибочной верой, потому что затмевают настоящее, отвлекают внимание от истинного. Предрассудки перекручивают настоящую веру и порождают в душе неуверенность, страх, и становятся причиной дальнейших проблем", - говорится в сообщении.

Добавляется, что если такое случилось, то не надо думать о плохом.

"Если уж так случилось, что ваша икона упала или разбилась, то не думайте сразу о чем-то плохом. Лучше помолитесь Господу и поблагодарите Его за все. За все, что имели и имеете, за ваших близких и родных, за ваше бытие и возможность жить. Если икона упала, поднимите ее, поставьте или повесьте на место и закрепите тщательно. Если разбилась, то осторожно расчистите ее от осколков стекла, чтобы не порезаться, а затем замените стекло на новое. Если треснула рама, ее можно тоже заменить новой. Если вы самостоятельно восстановить икону не можете, отнесите ее в храм, возможно, удастся ее отреставрировать, или приобретите себе новую", - отмечается в сообщении.

Напомним, митрополит Симферопольский и Крымский Климент обратился к представителям ООН с просьбой вынести на заседание Совета безопасности ООН вопрос о сохранении Православной Церкви Украины в оккупированном Крыму.

Украинские Национальные Новости

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