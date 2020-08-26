ПЦУ попросила ООН допомогти захистити українських вірян в окупованому Криму

"Увага світової спільноти прикута до систематичних утисків з боку окупаційної влади у Криму щодо Православної Церкви України. Здійснювані органами виконавчої та судової влади РФ спроби витіснити осередки українства, заперечення верховенства права і свободи людини – це кримська реальність, яку необхідно крок за кроком змінювати на краще", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що сьогодні відбулася зустріч за участі Предстоятеля ПЦУ Блаженнійшого владики Епіфанія, митрополита Сімферопольського і Кримського Климента, архієпископа Чернігівського і Ніжинського Євстратія та представників ООН, постійного представника Президента України в АР Крим та інших посадових осіб.

Зі слів владики Климента, упродовж останніх кількох місяців утиски свободи віросповідання набули насильницького характеру: "так, центр Кримської єпархії Православної Церкви України – кафедральний храм святих Володимира і Ольги в м. Сімферополі – було розграбовано після "рішення суду". Держава-окупант вимагає також знесення нашого храму в Євпаторії".

"Звертаючись до постійних членів Ради безпеки ООН, цієї впливової міжнародної організації, я просив би вас, щоб ви підтримали Україну, і на засідання Ради безпеки ООН було винесено питання щодо збереження Православної Церкви України в Криму. Я звертаюся до світового співтовариства: допоможіть нам зберегти Православну Церкву. Допоможіть нам зберегти українську громаду. Допоможіть повернути Росію у правове поле, щоб вони виконали міжнародні домовленості", – заявив Климент.



Нагадаємо, раніше Архієпископ Сімферопольський і Кримський ПЦУ Климент отримав постанову від так званої служби судових приставів Криму про знесення храму ПЦУ в Євпаторії.