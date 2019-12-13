В ПХГ Украины осталось меньше 20 млрд куб. м газа
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. Объем газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 11 декабря уменьшился до 19,971 млрд куб. м, передает УНН со ссылкой на данные АО "Укртрансгаз".
По последним данным, за сутки в ПХГ Украины газ не закачивался.
В то же время, 11 декабря из ПХГ Украины было отобрано 64,75 млн куб. м газа.
При этом в данных за 11 декабря указано, что в Украине за сутки поступило из Словакии - 2,93 млн куб. м, из Польши - 0,54 млн куб. м газа, из Венгрии голубое топливо не поступало.
Так, украинские ПХГ на сегодня заполнены на 64%.
Добавим, на территории Украины без учета Крыма - 12 ПХГ общей активной емкостью 31 млрд куб. м.
Как сообщал УНН, с ноября 2018 года цена на газ для населения выросла до 8550 грн за тыс. куб. м, с мая ее начали уменьшать. Нафтогаз снизит цены на газ для населения в декабре в 4277 грн за тыс. куб. м.