В прокуратуре подтвердили задержание подозреваемого в убийстве мотоциклиста в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 26 мая. УНН. Правоохранительные органы задержали мужчину, подозреваемого в убийстве мотоциклиста на Харьковском шоссе в столице, который сегодня сам пришел в полицию. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.
"Мужчина задержан в порядке ст.208 УПК, ему готовится сообщение о подозрении по ч.1 ст.115 УК", - отметили в прокуратуре.
Как сообщал УНН, сегодня в Дарницкое райуправление полиции пришел мужчина, который в среду 24 мая, вероятно, застрелил мотоциклиста на Харьковском шоссе в Киеве.
Вечером 24 мая в Киеве был застрелен мотоциклист.