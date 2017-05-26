В прокуратуре подтвердили задержание подозреваемого в убийстве мотоциклиста в Киеве

"Мужчина задержан в порядке ст.208 УПК, ему готовится сообщение о подозрении по ч.1 ст.115 УК", - отметили в прокуратуре.

Как сообщал УНН, сегодня в Дарницкое райуправление полиции пришел мужчина, который в среду 24 мая, вероятно, застрелил мотоциклиста на Харьковском шоссе в Киеве.

Вечером 24 мая в Киеве был застрелен мотоциклист.