У прокуратурі підтвердили затримання підозрюваного у вбивстві мотоцикліста в Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. Правоохоронні органи затримали чоловіка, підозрюваного у вбивстві мотоцикліста на Харківському шосе в столиці, який сьогодні сам прийшов до поліції. Про це повідомили УНН у прес-службі прокуратури Києва.
“Чоловік затриманий в порядку ст.208 КПК, йому готується повідомлення про підозру за ч.1 ст.115 ККУ”, — зазначили у прокуратурі.
Як повідомляв УНН, сьогодні до Дарницького райуправління поліції прийшов чоловік, який у середу 24 травня, імовірно, застрелив мотоцикліста на Харківському шосе у Києві.
Увечері 24 травня у Києві був застрелений мотоцикліст.