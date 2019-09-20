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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 66846 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 112558 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 104376 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 111258 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 120064 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 148478 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 148803 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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Актуальное
В прифронтовом Лебединском заработал пункт Пенсионного фонда

В прифронтовом Лебединском заработал пункт Пенсионного фонда

Киев  •  УНН

 • 9995 просмотра

КИЕВ. 20 сентября. УНН. В прифронтовом поселке Лебединский начал свою работу агентский пункт Пенсионного фонда. Теперь его жителям, а также соседних Сопине и Калиновке, не надо ехать за 80 километров до Волновахи, чтобы получить консультации, справки и пенсионные удостоверения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Донецкой ОГА.

В пресс-центре областной ОГА рассказали, что специалист областного управления Пенсионного фонда будет вести прием непосредственно в Лебединском ежемесячно (каждый третий четверг).

Кроме того, в агентском пункте можно будет зарегистрироваться на портале Пенсионного фонда и получить широкий круг услуг, в том числе и подать личное обращение по назначению или перерасчетом пенсии. Помощь в регистрации и подаче документов пожилым людям предоставлять консультант.

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“В Донецкой области это уже восьмой агентский пункт, расположенный на линии соприкосновения. Подобные работают в Светлодарске, Мироновском, Верхнеторецком, Новгородской, Чермалык, Новотроицком и Гранитном”, — резюмировали в сообщении.

Напомним, в Пенсионном фонде рассказали об этапах оцифровки бумажных пенсионных дел.

Украинские Национальные Новости

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