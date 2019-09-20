У прифронтовому Лебединському запрацював пункт Пенсійного фонду
Київ • УНН
КИЇВ. 20 вересня. УНН. У прифронтовому селищі Лебединське почав свою роботу агентський пункт Пенсійного фонду. Тепер його жителям, а також сусідніх Сопиного та Калинівки, не треба їхати за 80 кілометрів до Волновахи, щоб отримати консультації, довідки та пенсійні посвідчення. Про це повідомляє УНН із посиланням на сайт Донецької ОДА.
У пресцентрі обласної ОДА розповіли, що спеціаліст обласного управління Пенсійного фонду буде вести прийом безпосередньо у Лебединському щомісяця (кожен третій четвер).
Крім того, в агентському пункті можна буде зареєструватися на веб-порталі Пенсійного фонду і отримати широке коло послуг, у тому числі й подати особисте звернення за призначенням або перерахунком пенсії. Допомогу в реєстрації та поданні документів літнім людям надаватиме консультант.
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"На Донеччині це вже восьмий агентський пункт, розташований на лінії зіткнення. Подібні працюють у Світлодарську, Миронівському, Верхньоторецькому, Новгородському, Чермалику, Новотроїцькому та Гранітному", - резюмували у повідомленні.
Нагадаємо, у Пенсійному фонді розповіли про етапи оцифрування паперових пенсійних справ.