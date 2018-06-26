В представительстве ЕС сделали заявление по нападению на ромов во Львове

"23 июня от ножевых ранений скончался 24-летний мужчина ромской национальности во время нападения на поселение ромов во Львове, а также были ранены четыре других лица, среди которых женщина и 10-летний мальчик. Мы выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшего и желаем скорейшего выздоровления раненым", - отметили в представительстве.

"Такие приступы, как и случаи запугивания, неприемлемы", - добавили в дипмиссии.

В представительстве добавили, что хотя полиция Львова оперативно отреагировала на этот инцидент, "жизненно важно, чтобы правоохранительные органы Украины приняли немедленные и эффективные меры по предупреждению и пресечению таких действий и подвергли правосудию всех, кто окажется ответственным".

"Отношения Европейского Союза с Украиной опираются на общие ценности. ЕС придает большое значение правам ромов, которые остаются особенно уязвимой группой в Украине, и продолжает выступать в пользу их защиты и их прав", - указали в представительстве.

Как сообщал УНН, нападение и лагерь ромов произошло поздно вечером 23 июня во Львове. В результате четыре человека получили ножевые ранения, один пострадавший погиб. За нападение задержали 8 человек, из них 7 - ученики львовских школ, еще один - 20-летний организатор.