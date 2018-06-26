У представництві ЄС зробили заяву щодо нападу на ромів у Львові

"23 червня від ножових поранень помер 24-річний чоловік ромської національності під час нападу на поселення ромів у Львові, а також було поранено чотири інші особи, серед яких жінка і 10-річний хлопчик. Ми висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблого та бажаємо чимшвидшого одужання пораненим", - зазначили у представництві.

"Такі напади, як і випадки залякування, є неприйнятними", - додали у дипмісії.

У представництві додали, що хоча поліція Львова оперативно відреагувала на цей інцидент, "життєво важливо, щоб правоохоронні органи України вжили негайних й ефективних заходів для попередження та припинення таких дій і піддали правосуддю всіх, хто виявиться відповідальними".

"Відносини Європейського Союзу з Україною спираються на спільні цінності. ЄС надає великого значення правам ромів, які залишаються особливо вразливою групою в Україні, й продовжує виступати на користь їхнього захисту та їхніх прав", - вказали у представництві.

Як повідомляв УНН, напад та табір ромів стався пізно ввечері 23 червня у Львові. Внаслідок цього четверо осіб отримали ножові поранення, один постраждалий загинув. За напад затримали 8 осіб, з них 7 — учні львівських шкіл, ще один — 20-річний організатор.