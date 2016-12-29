Во результате пожара в Ровенской области погибли двое детей
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 29 декабря. УНН. Трагедия произошла в селе Дубины Острожского района Ровенской области. В пожаре погибли двое детей - трехлетний мальчик и годовалая девочка, сообщили УНН в пресс-службе управления ГосЧС в Ровенской области.
До приезда спасателей 22-летняя мать вынесла из горящего дома погибшего мальчика. Женщину госпитализировали в Острожскую центральную районную больницу.
Напомним, как сообщал УНН, четверо детей погибли в результате пожара в Киеве.