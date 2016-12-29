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12 марта, 19:49 • 103445 просмотра

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12 марта, 15:33 • 132655 просмотра

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12 марта, 14:19 • 117824 просмотра

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12 марта, 12:58 • 114857 просмотра

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12 марта, 12:20 • 142213 просмотра

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12 марта, 08:46 • 114780 просмотра

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12 марта, 06:47 • 121623 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

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11 марта, 18:08 • 140495 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

11 марта, 14:39 • 144716 просмотра

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Во результате пожара в Ровенской области погибли двое детей

Во результате пожара в Ровенской области погибли двое детей

Киев • УНН

 • 8441 просмотра

РОВНО-КИЕВ. 29 декабря. УНН. Трагедия произошла в селе Дубины Острожского района Ровенской области. В пожаре погибли двое детей - трехлетний мальчик и годовалая девочка, сообщили УНН в пресс-службе управления ГосЧС в Ровенской области.

До приезда спасателей 22-летняя мать вынесла из горящего дома погибшего мальчика. Женщину госпитализировали в Острожскую центральную районную больницу.

Напомним, как сообщал УНН, четверо детей погибли в результате пожара в Киеве.

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