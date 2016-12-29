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У пожежі на Рівненщині загинуло двоє дітей

У пожежі на Рівненщині загинуло двоє дітей

Київ • УНН

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РІВНЕ-КИЇВ. 29 грудня. УНН. Трагедія сталася в селі Дубини Острозького району на Рівненщині. В пожежі загинуло двоє дітей — трирічний хлопчик і однорічна дівчинка, повідомили УНН у прес-службі управління ДСНС у Рівненській області.

До приїзду рятувальників 22-річна мати винесла з палаючого будинку загиблого хлопчика. Жінку госпіталізували в Острозьку центральну районну лікарню.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, четверо дітей загинуло внаслідок пожежі у Києві.

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