У пожежі на Рівненщині загинуло двоє дітей
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 29 грудня. УНН. Трагедія сталася в селі Дубини Острозького району на Рівненщині. В пожежі загинуло двоє дітей — трирічний хлопчик і однорічна дівчинка, повідомили УНН у прес-службі управління ДСНС у Рівненській області.
До приїзду рятувальників 22-річна мати винесла з палаючого будинку загиблого хлопчика. Жінку госпіталізували в Острозьку центральну районну лікарню.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, четверо дітей загинуло внаслідок пожежі у Києві.