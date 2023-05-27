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В Полтавской области зафиксировали землетрясение

В Полтавской области зафиксировали землетрясение

Киев • УНН

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КИЕВ. 27 мая. УНН. В Полтавской области зафиксировали землетрясение магнитудой 3,5. Как сообщили в Главном центре спецконтроля, зафиксированное землетрясение относится к "еле ощутимым", передает УНН.

Детали

Как сообщили в Главном центре спецконтроля, 26 мая 2023 года в 21:38 было зарегистрировано землетрясение в 20 км к западу от города Полтава, магнитудой 3,5 (по шкале Рихтера) на глубине 7 км.

По классификации землетрясение относится к "еле ощутимым". Колебания ощущаются только отдельными людьми, которые находятся в спокойном состоянии внутри помещения, особенно на верхних этажах.

Подобные по силе землетрясения с территории Полтавской области регистрировался и ранее, в частности последние из них 14 января 2023 года с магнитудой 2,7 и 03 октября 2022 года с магнитудой 3,4.

Напомним

Вчера, Японское метеорологическое агентство сообщило о сильном землетрясении у побережья вблизи Токио, добавив, что угрозы цунами нет.

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