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У Полтавській області зафіксували землетрус

У Полтавській області зафіксували землетрус

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 травня. УНН. В Полтавській області зафіксували землетрус магнітудою 3,5. Як повідомили в Головному центрі спецконтролю, зафіксований землетрус відноситься до "ледве відчутних", передає УНН.

Деталі

Як повідомили у Головному центрі спецконтролю, 26 травня 2023 року о 21:38 було зареєстровано землетрус 20 км на захід від міста Полтава, магнітудою 3,5 (за шкалою Ріхтера) на глибині 7 км.

За класифікацією землетрус відноситься до "ледве відчутних". Коливання відчуваються тільки окремими людьми, які знаходяться в спокійному стані всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах.

Подібні за силою землетруси з території Полтавської області реєструвався і раніше, зокрема останні із них 14 січня 2023 року з магнітудою 2,7 та 03 жовтня 2022 року з магнітудою 3,4.

Нагадаємо

Вчора, Японське метеорологічне агентство повідомило про сильний землетрус біля узбережжя поблизу Токіо, додавши, що загрози цунамі немає.

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