В Полтавской области взорвался бензовоз, есть погибший
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. Вблизи села Бродщина, Полтавского района в понедельник, 14 февраля, посреди дороги взорвался бензовоз. На месте происшествия погиб водитель грузовика. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Нацполицию Полтавской области.
Детали
Отмечается, что инцидент произошел в 20:00. На место ДТП прибыли правоохранители, медики и спасатели. Водитель бензовоза погиб. Его личность установили это — житель Киевской области, 1975 года рождения.
Спасатели ликвидировали пожар. Правоохранители открыли производство по части 2 статьи 272 (Нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины. Обстоятельства и причины трагедии выясняются.
Напомним
В столичном трехэтажном учебном корпусе Киевской гимназии восточных языков возник пожар.