В Полтавской области взорвался бензовоз, есть погибший

Детали

Отмечается, что инцидент произошел в 20:00. На место ДТП прибыли правоохранители, медики и спасатели. Водитель бензовоза погиб. Его личность установили это — житель Киевской области, 1975 года рождения.

Спасатели ликвидировали пожар. Правоохранители открыли производство по части 2 статьи 272 (Нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины. Обстоятельства и причины трагедии выясняются.

Напомним

В столичном трехэтажном учебном корпусе Киевской гимназии восточных языков возник пожар.