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15 марта, 19:03 • 101716 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 132033 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 117453 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 111475 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 101503 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 99113 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 86290 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 119385 просмотра

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Полтавской области взорвался бензовоз, есть погибший

В Полтавской области взорвался бензовоз, есть погибший

Киев • УНН

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КИЕВ. 15 февраля. УНН. Вблизи села Бродщина, Полтавского района в понедельник, 14 февраля, посреди дороги взорвался бензовоз. На месте происшествия погиб водитель грузовика. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Нацполицию Полтавской области.

Детали

Отмечается, что инцидент произошел в 20:00. На место ДТП прибыли правоохранители, медики и спасатели. Водитель бензовоза погиб. Его личность установили это — житель Киевской области, 1975 года рождения.

Спасатели ликвидировали пожар. Правоохранители открыли производство по части 2 статьи 272 (Нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины. Обстоятельства и причины трагедии выясняются.

Напомним

В столичном трехэтажном учебном корпусе Киевской гимназии восточных языков возник пожар.

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