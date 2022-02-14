У Полтавській області вибухнув бензовоз, є загиблий
Київ • УНН
КИЇВ. 15 лютого. УНН. Поблизу села Бродщина, Полтавського району у понеділок, 14 лютого, посеред дороги вибухнув бензовоз. На місці події загинув водій вантажівки. Про це повідомляє УНН з посиланням на Нацполіцію Полтавської області.
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Зазначається, що інцидент стався о 20:00. На місце ДТП прибули правоохоронці, медики та рятувальники. Водій бензовоза загинув. Його особу встановили це — житель Київської області, 1975 року народження.
Рятувальники ліквідували пожежу. Правоохоронці відкрили провадження за частиною 2 статті 272 (Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою) Кримінального кодексу України. Обставини та причини трагедії з’ясовуються.
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