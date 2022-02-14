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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 60077 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Шахед-136

У Полтавській області вибухнув бензовоз, є загиблий

У Полтавській області вибухнув бензовоз, є загиблий

Київ • УНН

 • 28567 перегляди

КИЇВ. 15 лютого. УНН. Поблизу села Бродщина, Полтавського району у понеділок, 14 лютого, посеред дороги вибухнув бензовоз. На місці події загинув водій вантажівки. Про це повідомляє УНН з посиланням на Нацполіцію Полтавської області.

Деталі

Зазначається, що інцидент стався о 20:00. На місце ДТП прибули правоохоронці, медики та рятувальники. Водій бензовоза загинув. Його особу встановили це — житель Київської області, 1975 року народження.

Рятувальники ліквідували пожежу. Правоохоронці відкрили провадження за частиною 2 статті 272 (Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою) Кримінального кодексу України. Обставини та причини трагедії з’ясовуються.

Нагадаємо 

У столичному триповерховому навчальному корпусі Київської гімназії східних мов виникла пожежа.

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