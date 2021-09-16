В Полтаве после урока физкультуры умерла школьница
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. В полтавской школе на уроке физкультуры потеряла сознание 10-летняя школьница. Позже в реанимации девочка умерла. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Национальную полицию.
Детали
По предварительной информации следствия, на уроке физкультуры в полтавском лицее № 33 школьнице стало плохо и она потеряла сознание. Медработник школы и учитель физкультуры сразу начали проводить реанимационные меры и вызвали “скорую”. Девочку доставили в детскую областную больницу, но спасти ее жизнь не удалось.
По данному факту полиция внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. В рамках уголовного производства продолжается расследование для установления причины смерти ребенка.
Напомним
12 сентября в Оболонском районе Киева на территории микрорайона Пуща-Водица в детском лагере “Артек” умер 12-летний мальчик.