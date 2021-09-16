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Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 121143 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 118632 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

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В Полтаве после урока физкультуры умерла школьница

В Полтаве после урока физкультуры умерла школьница

Киев  •  УНН

 • 19156 просмотра

КИЕВ. 16 сентября. УНН. В полтавской школе на уроке физкультуры потеряла сознание 10-летняя школьница. Позже в реанимации девочка умерла. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Национальную полицию.

Детали

По предварительной информации следствия, на уроке физкультуры в полтавском лицее № 33 школьнице стало плохо и она потеряла сознание. Медработник школы и учитель физкультуры сразу начали проводить реанимационные меры и вызвали “скорую”. Девочку доставили в детскую областную больницу, но спасти ее жизнь не удалось.

По данному факту полиция внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. В рамках уголовного производства продолжается расследование для установления причины смерти ребенка.

Напомним

12 сентября в Оболонском районе Киева на территории микрорайона Пуща-Водица в детском лагере “Артек” умер 12-летний мальчик.

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