У Полтаві після уроку фізкультури померла школярка

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За попередньою інформацією слідства, на уроці фізкультури у полтавському ліцеї № 33 школярці стало зле і вона знепритомніла. Медпрацівник школи та вчитель фізкультури одразу розпочали проводити реанімаційні заходи та викликали “швидку”. Дівчинку доправили до дитячої обласної лікарні, але врятувати її життя не вдалося.

За даним фактом поліція занесла відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. У межах кримінального провадження триває розслідування для встановлення причини смерті дитини.

Нагадаємо

12 вересня в Оболонському районі Києва на території мікрорайону Пуща-Водиця в дитячому таборі “Артек” помер 12-річний хлопчик.