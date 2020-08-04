В Польше отменили заседание сейма и сената из-за коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 4 августа. УНН. Сейм и Сенат Польши перенесли запланированные заседания после того, как у одного из депутатов Сената обнаружили коронавирус. Об этом сообщает УНН со ссылкой на RMF24.
Так, маршалок Сената Польши Томаш Гродский и вицемаршалок Сейма Рышард Терлецкий заявили о переносе запланированных заседаний в связи с тем, что у депутата Сената обнаружили коронавирус.
Сенатор Ян Филипп Либицкий сообщил коллегам, что получил положительный результат теста.
"Важная информация: у меня коронавирус. Я сообщу санэпидемслужбе, с кем контактировал на прошлой неделе. Если я забыл о ком-то - пожалуйста, сдайте тест", - написал Либицкий в своем Twitter.
Сообщается, что сенатор мог контактировать с ориентировочно 40 депутатами и участвовал в ряде мероприятий за пределами парламента.
По словам вицемаршалка Сейма, отменено заседание состоится ориентировочно через 2 недели; заседание Сената - ориентировочно 11-13 августа.
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