У Польщі скасували засідання сейму та сенату через коронавірус
Київ • УНН
КИЇВ. 4 серпня. УНН. Сейм і Сенат Польщі перенесли заплановані засідання після того, як у одного з депутатів Сенату виявили коронавірус. Про це повідомляє УНН з посиланням на RMF24.
Так, маршалок Сенату Польщі Томаш Гродський та віцемаршалок Сейму Ришард Терлецький заявили про перенесення запланованих засідань у зв’язку з тим, що у депутата Сенату виявили коронавірус.
Сенатор Ян Філіп Лібіцький повідомив колег, що отримав позитивний результат тесту.
"Важлива інформація: у мене коронавірус. Я повідомлю санепідемслужбі, з ким контактував минулого тижня. Якщо я забув про когось - будь ласка, здайте тест", - написав Лібіцький у своєму Twitter.
Повідомляється, що сенатор міг контактувати з орієнтовно 40 депутатами та брав участь у низці заходів за межами парламенту.
За словами віцемаршалка Сейму, скасоване засідання відбудеться орієнтовно через 2 тижні; засідання Сенату - орієнтовно 11-13 серпня.
Раніше УНН писав, що у Німеччині повідомили про початок другої хвилі пандемії коронавірусу.