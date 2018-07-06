В Польше разбился военный самолет, пилот погиб
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июля. УНН. На северо-востоке Польши в районе населенного пункта Сакув во время ночных полетов у 22-рой тактической авиационной базы в пятницу разбился боевой истребитель МиГ-29. Он упал в 500 метрах от жилых домов. Пилот успел катапультироваться из самолета, но погиб. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальное заявление министерства национальной обороны Польши.
"В 2:57 (по киевскому времени) 6 июля вблизи населенного пункта Паслек (Варминско-Мазурское воеводство) во время ночных полетов разбился самолет МиГ-29 с 22-й базы тактической авиации. В районе 3:30 врачи констатировали смерть пилота", - говорится в сообщении министерства.
Обстоятельства аварии исследуются Государственной комиссией по изучению авиации.
Трагически погибший пилот провел в воздухе более 850 часов, в том числе более 600 часов в МиГ-29. Он много раз участвовал в национальных и международных учениях.
Как сообщал УНН, аварийный самолет авиакомпании "Bravo", который при приземлении выкатился за взлетно-посадочную полосу, после расследования инцидента решили утилизировать.