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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 91725 просмотра

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 134703 просмотра

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8 марта, 10:25 • 141458 просмотра

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В Польше разбился военный самолет, пилот погиб

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 6 июля. УНН. На северо-востоке Польши в районе населенного пункта Сакув во время ночных полетов у 22-рой тактической авиационной базы в пятницу разбился боевой истребитель МиГ-29. Он упал в 500 метрах от жилых домов. Пилот успел катапультироваться из самолета, но погиб. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальное заявление министерства национальной обороны Польши.

"В 2:57 (по киевскому времени) 6 июля вблизи населенного пункта Паслек (Варминско-Мазурское воеводство) во время ночных полетов разбился самолет МиГ-29 с 22-й базы тактической авиации. В районе 3:30 врачи констатировали смерть пилота", - говорится в сообщении министерства.

Обстоятельства аварии исследуются Государственной комиссией по изучению авиации.

Трагически погибший пилот провел в воздухе более 850 часов, в том числе более 600 часов в МиГ-29. Он много раз участвовал в национальных и международных учениях.

Как сообщал УНН, аварийный самолет авиакомпании "Bravo", который при приземлении выкатился за взлетно-посадочную полосу, после расследования инцидента решили утилизировать.

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