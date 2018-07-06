У Польщі розбився військовий літак, пілот загинув

“О 02:57 (за київським часом) 6 липня поблизу населеного пункту Паслек (Вармінсько-Мазурське воєводство) під час нічних польотів розбився літак МіГ-29 з 22-ї бази тактичної авіації. В районі 03:30 лікарі констатували смерть пілота”, - йдеться в повідомленні міністерства.



Обставини аварії досліджуються Державною комісією з вивчення авіації.

Трагічно загиблий пілот провів у повітрі понад 850 годин, у тому числі понад 600 годин на МіГ-29. Він багато разів брав участь у національних та міжнародних навчаннях.



Як повідомляв УНН, аварійний літак авіакомпанії “Bravo”, який при приземленні викотився за злітно-посадкову смугу, після розслідування інциденту вирішили утилізувати.