У Польщі розбився військовий літак, пілот загинув
Київ • УНН
КИЇВ. 6 липня. УНН. На північному сході Польщі в районі населеного пункту Сакув під час нічних польотів біля 22-гої тактичної авіаційної бази у п'ятницю розбився бойовий винищувач МіГ-29. Він упав у 500 метрах від жилих будинків. Пілот встиг катапультуватися з літака, але загинув. Про це повідомляє УНН з посиланням на офіційну заяву міністерства національної оборони Польщі.
“О 02:57 (за київським часом) 6 липня поблизу населеного пункту Паслек (Вармінсько-Мазурське воєводство) під час нічних польотів розбився літак МіГ-29 з 22-ї бази тактичної авіації. В районі 03:30 лікарі констатували смерть пілота”, - йдеться в повідомленні міністерства.
Обставини аварії досліджуються Державною комісією з вивчення авіації.
Трагічно загиблий пілот провів у повітрі понад 850 годин, у тому числі понад 600 годин на МіГ-29. Він багато разів брав участь у національних та міжнародних навчаннях.
Як повідомляв УНН, аварійний літак авіакомпанії “Bravo”, який при приземленні викотився за злітно-посадкову смугу, після розслідування інциденту вирішили утилізувати.