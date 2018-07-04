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В Польше протестуют против судебной реформы

В Польше протестуют против судебной реформы

Киев  •  УНН

 • 12942 просмотра

КИЕВ. 3 июля. УНН. В Варшаве и других польских городах проходят протесты против судебной реформы, которую проводит польское правительство. Речь идет о записи в законе о Верховном суде, которая касается пенсионного возраста судей ВС. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Польское радио".

Протестующие собрались у здания Верховного суда с флагами Польши и ЕС в руках, выкрикивая "Свободные суды!" и "Конституция", "Руки прочь от Верховного суда".

Согласно закону, который вступил в силу 3 апреля, судьи, достигшие возраста 65 лет, должны завершить свои полномочия. Выполнять дальше свою функцию смогут только те судьи, которые обратились с соответствующим ходатайством к президенту Польши и представили врачебную справку о состоянии их здоровья. Решение о продлении полномочий судей Верховного суда принимает президент Польши.

Как сообщал УНН, Европейская комиссия начала процедуру против Польши.

В конце прошлого года парламент Польши принял законы о реформе Национального судебного совета и Верховного суда. Теперь 15 членов совета, который назначает всех судей, будут избираться Сеймом, а не в судебными представителями, как это делалось раньше. Каждая фракция сможет предложить девять кандидатов. Верховный суд получил право по представлению местных судов пересматривать дела, решения по которым были уже вынесены в течение последних 20 лет.

20 декабря 2017 Еврокомиссия впервые в истории Евросоюза запустила санкционные процедуру в отношении Польши за нарушение фундаментального принципа независимости судебной системы, что может привести к лишению республики права голоса в Совете ЕС. В июле одобрение в парламенте Польши судебной реформы спровоцировало акции протеста, в которых приняли участие более 100 тыс. человек. Манифестанты заявили, что правящая партия "Закон и справедливость" пытается взять под свой контроль не только Верховный суд, но и всю судебную систему страны.

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