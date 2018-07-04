У Польщі протестують проти судової реформи
Київ • УНН
КИЇВ. 3 липня. УНН. У Варшаві та інших польських містах відбуваються протести проти судової реформи, яку впроваджує польський уряд. Йдеться, зокрема, про запис у законі про Верховний суд, що стосується пенсійного віку суддів ВС. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Польське радіо".
Протестувальники зібрались біля будівлі Верховного суду з прапорами Польщі та ЄС у руках, вигукуючи "Вільні суди!" та "Конституція", "Руки геть від Верховного суду".
Згідно з законом, який набув чинності 3 квітня, судді, котрі досягли віку 65 років, повинні завершити свої повноваження. Виконувати далі свою функцію зможуть тільки ті судді, котрі звернулися із відповідним клопотанням до президента Польщі та представили лікарську довідку про стан їхнього здоров’я. Рішення про продовження повановажень суддів Верховного суду приймає президент Польщі.
Як повідомляв УНН, Європейська комісія розпочала процедуру проти Польщі.
У кінці минулого року парламент Польщі ухвалив закони про реформу Національного судової ради і Верховного суду. Тепер 15 членів ради, який призначає всіх суддів, будуть обиратися Сеймом, а не в судовому середовищі, як це робилося раніше. Кожна фракція зможе запропонувати дев’ять кандидатів. Верховний суд отримав право за поданням місцевих судів переглядати справи, рішення по яких були вже винесені протягом останніх 20 років.
20 грудня 2017 року Єврокомісія вперше в історії Євросоюзу запустила санкційну процедуру щодо Польщі за порушення фундаментального принципу незалежності судової системи, що може привести до позбавлення республіки права голосу в Раді ЄС. У липні схвалення в парламенті Польщі судової реформи спровокувало акції протесту, в яких взяли участь понад 100 тис. осіб. Маніфестанти заявили, що правляча партія “Закон і справедливість” намагається взяти під свій контроль не тільки Верховний суд, а й всю судову систему країни.