В Польше прогнозируют рост зарплаты на 141%

К 2040 году реальная зарплата в Польше увеличится на 141%, благодаря чему польские заработки будут составлять 71% средних зарплат в Великобритании. Об этом говорится в докладе консалтинговой компании PwC. По ее оценке, такое большое давление на заработную плату ускорит автоматизацию.

При составлении отчета "Международные прогнозы заработной платы до 2040 года" PwC провела исследования в нескольких десятках стран. Если речь идет о динамике роста заработной платы, то Польша оказалась на 5-й позиции, ее обогнали Индия, Малайзия, Индонезия и Китай. В то же время гораздо более низкий рост, чем в Польше, будет наблюдаться в Германии (41%), Великобритании (29%), США (22%) и Франции (21%).



В компании подчеркивают, что, несмотря на такой быстрый рост заработной платы в Польше, в 2040 году средняя месячная зарплата будет ниже, чем в странах так называемой зрелой экономики. В Польше заработная плата приблизится к сумме в 3 тыс. долларов, в то время как в Великобритании достигнет почти 4 тыс. долларов, а в Южной Корее - почти 5,5 тыс. долларов.



"Растущая уязвимость на рынке труда в Польше оказывает огромное давление на рост заработной платы. Мы говорим обо всем спектре профессий, начиная от самых простых до более сложных, требующих уникальных способностей и навыков. Польские работодатели конкурируют не только между собой, но также с компаниями по рубежом", - отмечает партнер в PwC Петр Луба. В то же время он отмечает, что есть два выхода из сложившейся ситуации: увеличение заработной платы или инвестирования в автоматизацию процессов.



Согласно PwC, автоматизация может не только принести пользу компаниям, но и устранить повторяющиеся и рутинные действия, тем самым способствуя увеличению сотрудников. Ранее автоматизацию процессов внедряли в основном в промышленных фирмах, чтобы усовершенствовать и оптимизировать затраты на производственные процессы, сегодня же трансформация затрагивает многие офисные операции, в том числе процесс продаж и контактов с клиентами.



УНН ранее сообщал, что минимальная зарплата в Украине выросла до 150 долларов.