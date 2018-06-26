В Польше автобус с туристами попал в ДТП: есть травмированные
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июня. УНН. На юго востоке Польши в районе Гронкув в результате столкновения легковушки с туристическим автобусом пострадали три человека. Наиболее серьезно пострадал водитель легкового автомобиля. Пассажиры же автобуса состоялись ссадинами и синяками. Об этом сообщает УНН со ссылкой на RMF24.
По предварительной информации, в автобусе путешествовали туристы из США и Канады.
Как сообщал УНН, в результате ДТП, которое произошло на трассе Киев-Ковель, у Сарны, в реанимации находятся два человека.
Ранее, на трассе Харьков - Симферополь водитель автомобиля выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с другим легковым автомобилем. В результате три человека погибли на месте происшествия, двое, среди которых ребенок, доставлены в больницу.