В Польше автобус с туристами попал в ДТП: есть травмированные

По предварительной информации, в автобусе путешествовали туристы из США и Канады.



Как сообщал УНН, в результате ДТП, которое произошло на трассе Киев-Ковель, у Сарны, в реанимации находятся два человека.



Ранее, на трассе Харьков - Симферополь водитель автомобиля выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с другим легковым автомобилем. В результате три человека погибли на месте происшествия, двое, среди которых ребенок, доставлены в больницу.