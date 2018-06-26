У Польщі автобус з туристами потрапив у ДТП: є травмовані
Київ • УНН
КИЇВ. 26 червня. УНН. На пііденому сході Польщі у районі Гронкув у результаті зіткнення легковика з туристичним автобусом постраждали три людини. Найбільш серйозно постраждав водій легкового автомобіля. Пасажири ж автобуса відбулися саднами і синцями. Про це повідомляє УНН з посиланням на RMF24.
За попередньою інформацією, в автобусі подорожували туристи з США і Канади.
Як повідомляв УНН, внаслідок ДТП, яка сталася на трасі Київ-Ковель, біля Сарн, у реанімації перебувають дві людини.
Раніше, На трасі Харків – Сімферополь водій автомобіля виїхав на смугу зустрічного руху та скоїв зіткнення з іншим легковим автомобілем. У результаті троє осіб загинули на місці події, двоє, серед яких дитина, доставлені до лікарні.