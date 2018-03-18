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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 20421 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
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Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

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В полиции рассказали о гендерных стереотипах в правоохранительных структурах Украины

В полиции рассказали о гендерных стереотипах в правоохранительных структурах Украины

Киев  •  УНН

 • 17399 просмотра

КИЕВ. 18 марта. УНН. В четверг, 15 марта, состоялся торжественный прием, посвященный началу деятельности Украинской ассоциации представительниц правоохранительных органов (УАПП). Во время мероприятия о карьере женщин и гендерные стереотипы в правоохранительных органах Украины и Канады УНН рассказали Чрезвычайный и Полномочный Посол Канады в Украине Роман Ващук и заместитель начальника Департамента патрульной полиции, руководитель УАПП Екатерина Павличенко.

“Мы стремимся к этому — идеалу 50 на 50, но его редко удается достичь. У нас в распределении кабинета министров сумели этого достичь. На днях в Канаде, скажем, 60-70% выпускниц медицинских факультетов — женщины, и т.д. — раньше было наоборот. Основное, по нашему мнению, — это равенство возможностей. В полиции действительно можно нацеливаться на равенство, потому что это репрезентативно, это — модель для общества. Здесь в Украине, если сравнивать с международными органами, в частности в полиции, если речь идет о патрульную полицию, — по международным меркам пропорции являются высокие: примерно такие же, как канадские и выше, чем рядовые. Я думаю, в этой области абсолютно видно прогресс, хотя останутся еще место для дальнейшего роста”, — отметил канадский посол.

По словам заместителя начальника Департамента патрульной полиции, важнее количество женщин в структураж является качество их условий на рабочем месте.

“Количество, конечно, является важным фактором, однако важнее то, чтобы женщина имела доступ к таким же должностей, как и человек. Чтобы на руководящие должности так сами назначали женщин, не только мужчин. В правоохранительной системе в целом есть определенные стереотипы, в соответствии с которыми считается, что это больше все таки мужская деятельность”, — отметила она.

“На сегодняшний день у нас общее количество женщин в полиции составляет около 25%. Это достаточно неплохой показатель, как для правоохранительных структур”, — рассказала Павличенко.

Как отметил Роман Ващук, в Канаде количество женщин в полиции составляет где-то 27-28%, а во многих других стран — менее 20%, поэтому это “достаточно неплохой показатель”.

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