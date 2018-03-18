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У поліції розповіли про гендерні стереотипи у правоохоронних структурах України

У поліції розповіли про гендерні стереотипи у правоохоронних структурах України

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 березня. УНН. У четвер, 15 березня, відбувся урочистий прийом, присвячений початку діяльності Української асоціації представниць правоохоронних органів (УАППО). Під час заходу про кар’єру жінок та гендерні стереотипи у правоохоронних органах України і Канади УНН розповіли Надзвичайний і Повноважний Посол Канади в Україні Роман Ващук та заступник начальника Департаменту патрульної поліції, керівник УАППО Катерина Павліченко.

“Ми прагнемо до цього — ідеалу 50 на 50, але його рідко коли вдається досягнути. У нас у розподілі кабінету міністрів зуміли цього досягнути. Цими днями у Канаді, скажімо, 60-70% випускниць медичних факультетів — то жінки, і т.д. — раніше було навпаки. Основне на нашу думку — це є рівність можливостей. В поліції дійсно можна націлюватись на рівність висліду, бо це є репрезентативно, це — модель для суспільства. Тут в Україні, якщо порівнювати з міжнародними органами, зокрема в поліції, якщо йдеться про патрульну поліцію, — за міжнародними мірками пропорції є високі: приблизно такі ж, як Канадські і вищі, ніж пересічні. Я думаю, в цій галузі абсолютно видно поступ, хоча лишаться ще місце для подальшого зростання”, — зауважив канадійський посол.

За словами заступниці начальника Департаменту патрульної поліції , важливішою за кількість жінок в структураж є якість їхніх умов на робочому місці.

“Кількість, звичайно, є важливим фактором, проте важливішим є те, щоб жінка мала доступ до таких самих посад, як і чоловік. Щоб на керівні посади так сами призначали жінок, не лише чоловіків. В правоохоронній системі в цілому є певні стереотипи,в відповідно до яких вважається, що це більше все таки чоловіча діяльність”, — зазначила вона.

“На сьогоднішній день у нас загальна кількість жінок в поліції складає близько 25%. Це досить непоганий показник, як для правоохоронних структур”, — розповіла Павліченко.

Як зазначив Роман Ващук, у Канаді кількість жінок в поліції складає десь так 27-28%, а у багатьох інших країн — менше 20%, тому це “досить непоганий показник”.

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